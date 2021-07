Ebben a korcsoportban jelentkezhet az új koronavírus hullám

Több országban is az idősebbek legnagyobb része be van oltva, ahogy hazánkban is, ezekben az országokban a fiatalok körében alakulhat ki az újabb járvány-hullám – írja a Blikk.hu.



A virológusok szerint az újabb hullám ősszel megérkezhet hozzánk is.

Ahhoz, hogy kialakuljon tanévkezdésre a gyerekeknél a minimális koronavírus elleni védettség, legkésőbb augusztus 15-ig meg kellene kapniuk legalább az első oltásukat

- nyilatkozta Prof. Dr. Tóth Sándor a Borsnak.

A magyar szakemberek, virológusok, orvosok és immunológusok egyöntetű véleménye az, hogy lesz Magyarországon újabb járványhullám, ami ősz elején érkezhet meg hozzánk.

Európában elsők vagyunk a 18 év alattiak oltásában, nálunk 11 százalékuk megkapta már legalább az első koronavírus elleni vakcinát. Magyarországon a nagyjából nyolcmillió felnőtt lakosból, 5,33 milliót oltottak be eddig, ezzel az átoltottságunk 68 százalékos.

Jakab Ferenc, virológus, a Nemzeti Virológiai Labor vezetője szerint a vírus még mindig valós veszélyt jelent az oltatlanokra. A nyájimmunitás eléréséhez szükség van arra, hogy a gyerekek is megkapják a vakcinát. Az oltás a fiatalokra semmivel sem jelent nagyobb veszélyt, mint a felnőttekre, mivel ezek modern technológiával előállított készítmények

- emelte ki a professzor az MTA-n tartott tudományos szimpóziumon.

Tóth Sándor virológus professzor felhívta a figyelmet arra, hogy

a 16-18 év közötti korcsoport nagyjából 50 százaléka már be van oltva, és ideális lenne a 12-15 évesek körében is elérni ezt a számot, náluk egyelőre csak 12 százaléknál tartunk.

Prof. Dr. Rusvai Miklós virológus a Borsnak elmondta, hogy biztonságos a kicsik oltása.

A koronavírus ellen jelenleg azért a 12 éves korosztály fölött oltunk, mert mostanáig eddig a korcsoportig zárult le biztató eredményekkel a klinikai 3-as vizsgálati fázis a Pfizer esetében, amit az Európai Gyógyszerügynökség is jóváhagyott. Több gyártó is teszteli a kisgyermekek biztonságos oltását, a Pfizer és a Moderna és a hat hónap és a 12 év közöttiek biztonságos oltásának klinikai vizsgálatai már folyamatban vannak. Az AstraZeneca pedig Nagy-Britanniában már áprilisban megkezdte a 6 éves korú gyermekek oltásának tesztelését. Peking nemrég hagyta jóvá a 3-17 év közötti gyerekek Sinopharm vakcinával történő beoltását. Várható, hogy őszig már az iskoláskorú gyereknek is lesz vakcina, és az eredmények alapján majd több típusú koronavírus elleni vakcinából választhatunk

– mondta el a szakember.

Dr.Tóth Sándor korábban a Borsnak úgy fogalmazott, hogy a gyerekekre semmivel sem veszélyesebbek az oltások, mint a felnőttekre. A gyerekek immunrendszere folyamatosan érik, az első oltásukat már 6 hetes kortól megkapják a legyengített baktériumot tartalmazó BCG elleni vakcinát

– ismertette a virológus.

Nemcsak vírushordozók lehetnek a gyerekek, ők is megbetegedhetnek és még a tünetmenteseknél is kialakulhatnak a későbbiekben szövődmények. Egy 6 éves gyermek három hétig volt kórházban a covid okozta szervi gyulladással, egy 18 éves fiú lábán komoly bőrtünetet okozott a fertőzés

– árulta el a Borsnak Dr. Mangó Gabriella.

