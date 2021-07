Online történik az ESTA GOV USA vízum igénylése

Egyenes út vezet az Államokba a vízummentességi programnak köszönhetően. Lassan visszaáll a rend és az ESTA GOV USA vízum a járvány tombolását követően ismét előtérbe került. Bizonyára sokan vannak, akik szeretnék ismét meglátogatni rég nem látott rokonaikat, de olyanok is bőven akadnak, akik végre szeretnék felfedezni Amerikát. (x)

Mire jogosít fel az ESTA GOV USA vízum?

Egyaránt használható turizmusra, átszállásra és üzleti ügyek intézésére, mivel aki ezzel az engedéllyel rendelkezik, az nem kevesebb, mint 90 napon át keresztül-kasul utazgathat az USA területén. Az engedélyt minden magyar állampolgár beszerezheti, hiszen hazánk is szerepel aközött a 38 ország között, amelyek beletartoznak a Vízummentességi Programba (VWP). Ebből következik, hogy nincs szükség hivatalos amerikai vízumra. Az ESTA GOV USA vízum igénylése online, néhány perc alatt megoldható. Azt viszont fontos szem előtt tartani, hogy utazás előtt érdemes ellenőrizni az útlevél lejárati idejét, mert ha ez a 90 napos kiruccanás alatt következne be, akkor az illető nem kap belépési engedélyt az Egyesült Államok területére. Tehát egy érvényes útlevélre mindenképp szükség lesz az utazáshoz. Ezen kívül nem árt odakészíteni valamilyen COVID-19 oltási bizonyítványt is, mert erre is szükség lehet.

USA ESTA utazási vízum kérelmezése néhány perc alatt

Csupán az estavisa.hu weboldalon található online űrlap kitöltésére van szükség a kérelem benyújtásához. A személyes adatok megadását követően és néhány kérdésre felelve bárki elküldheti az igénylést. Az engedély szintén elektronikus úton a megadott e-mail címre érkezik meg, ami ezután 2 éven keresztül érvényes. Az USA ESTA utazási vízum kérelmezést követően ebben az időszakban bármikor felhasználható. Az USA ESTA utazási vízum kérelmezése nem ingyenes, a fizetés bankkártyával történik. Ha valamilyen okból kifolyólag a kérelem elutasításra kerül, akkor az adott városhoz legközelebbi USA nagykövetségen hivatalos vízum igénylésére lesz szükség. Ezért rendkívül fontos, hogy a valóságnak megfelelő válaszokkal valósuljon meg az ESTA űrlap kitöltése.

