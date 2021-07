Váratlan fordulat a hagyatéki tárgyaláson – megtámadták Pécsi Ildikó végrendeletét

Megdöbbentő fordulat történt a hagyatéki tárgyaláson. A meghallgatáson megjelent Pártos Csilla ügyvédje, aki közölte, hogy a színésznő volt menye megtámadja a végrendeletet – írja a Borsonline.hu.



Fotó: MTI/MTVA Fotóarchívum/Zih Zsolt

A koronavírus-járvány miatt hosszú hónapokig húzódott a tavaly december 5-én elhunyt Pécsi Ildikó hagyatéki tárgyalása, amelyre végül körülbelül egy héttel ezelőtt került sor.

A színésznő halála után érdekes helyzet állt elő, ugyanis Ildikó két végrendeletet írt. Ildikó imádott férje halála után módosította a végrendeletét.

Ildikó azért változtatott a korábbin, mert ezt még a férje kérte tőle. így tulajdonképpen az ő egyik utolsó kívánságát teljesítette a módosítással. a tartalmáról azonban nincs jogosultságom nyilatkozni

- árulta el korábban a Borsnak L. Péterfi Csaba.

Pécsi Ildikó az egyiket az ügyvédjénél, dr. Magyar Györgynél hagyta, a másikat egy ismeretlen helyen, és mivel az a későbbi, azt kell figyelembe venni. Az sokáig rejtély volt, hogy mi áll a titkos tes­tamentumban.

A színésznő mesés örökséget hagyott maga után, s mivel hárman – Ildikó fia, Szűcs Csaba, az unoka, Csabika és a fogadott fiú, L. Péterfi Csaba – is a várományosai lehettek, megjósolható volt az újabb családi háborúskodás. A hadüzenet most meg is érkezett.

A Bors információi szerint a hagyatéki tárgyalás nem várt fordulatot tartogatott.

Megjelent rajta ugyanis Pécsi Ildikó volt menyének, Pártos Csillának az ügyvédje, méghozzá azért, hogy megtámadja a végrendeletet. Ennek alapja az lehet, hogy az idős, gyászoló színésznő vélhetően nem volt olyan mentális állapotban, hogy teljes felelősséggel rendelkezhessen va­gyonáról.

A Bors megkereste Pártos Csillát, aki éveken ke­resztül pereskedett Pé­csivel a színésznő impozáns, Csepp­kő utcai in­gatlanáért. A jógaoktató meglehetősen rövidre zárta a beszélgetést:

roppant határozottan közölte, hogy nem szeretne ebben a témában megszólalni.

Forrás: borsonline.hu

Címlapkép: MTI/MTVA Fotóarchívum/Zih Zsolt