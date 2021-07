Hadházy: "Közpénz milliárdok mennek el a “nemzeti konzultációnak” nevezett ocsmányságra"

Hadházy Ákos közösségi oldalán osztotta meg bejegyzését, hogy az emberek tegyenek a Fidesz kampánya ellen.



Fotó:MTI/Balogh Zoltán

Bejegyzését azzal kezdi:

Közpénz milliárdok mennek el a “nemzeti konzultációnak” nevezett ocsmányságra: az adónkból finanszírozzák a Fidesz kampányát és fizetik ki a propagandasajtót. A legnagyobb bűn mégis az agymosás és a gyűlöletkeltés, ami megmérgezi körülöttünk a levegőt.

Hozzáteszi, hogy:

Ne nézzük tétlenül, TEGYÜNK ELLENE: filctollal, festékkel, matricákkal, bármivel! Egyet nem tehetünk: nem nézhetjük némán és lemondóan ezt a gyalázatot. Nem hagyhatjuk, hogy ezek a piszkos plakátok érintetlenül, sértetlenül vigyorogjanak az arcunkba!

Azt is elmeséli, hogy több üzenetet ő is kiragasztott, mint, ahogy ezt már több politikus is megtette, de úgy gondolja, hogy ez nem elég.

Ha csak ennyi történik, az csak gyenge kommunikációs akció. Minden akció akkor lesz sikeres, ha elegen vesznek benne részt. Ahogy minden sarkon ott üvölt a pofánkba a hazugság, úgy üzenjünk mi is Orbánnak minden ilyen plakáton, hogy nem kérünk ebből!

Megjegyezte:

Ha valaki ír nekünk a [email protected] címre, szívesen küldünk ilyen matricákat!

Forrás: Facebook

Címlapkép:MTI/Balogh Zoltán