A Pegasus kémszoftver segítségével állítólagosan megfigyelt személyek egyike, a kormányközeli lapokban gyakran támadott médiavállalkozó jogi képviselője útján tudatta, hogy jogi lépésekre készül a lehallgatási ügy kapcsán.

Fotó: Facebook

„Varga Zoltán jogi képviselőjeként megvizsgáljuk, hogy Varga urat ért jogsérelem miatt milyen jogi lépeseket teszünk. Ennek eldöntéséig sem én, sem ügyfelem, semmilyen formában nem nyilatkozunk. Megértésüket köszönjük!”

– áll a hétfői közleményben, amit nem sokkal ezelőtt juttatott el a Media1-hez Varga Zoltán, a Central Médiacsoport többségi tulajdonosának és vezérigazgatójának jogi képviselője, dr. Papp Gábor ügyvéd a médiavállalat sajtókapcsolati munkatársán keresztül.

Mint arról a Media1 is beszámolt vasárnap, Varga Zoltán, a 24.hu-t is megjelentető médiacég tulajdonosa is a megfigyelt célszemélyek között szerepelt a Direkt36 vasárnapi cikke szerint, mely arról számolt be, hogy hogy Magyarországon is több száz ember után kémkedtek az izraeli NSO Group Pegasus nevű kémfegyverének segítségével.

Forrás: media1.hu

Címlapkép: Facebook