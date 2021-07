Karikó Katalin is megszólalt a vakcinák keverhetőségéről

Szerinte az AstraZeneca és a Szputnyik esetében feltétlen másnak kell lennie a harmadik oltásnak, de a Pfizernél vagy Modernánál lehet ugyanabból a vakcinából a harmadik oltás.

Mint ismert, pénteken beszélt arról szokásos pénteki rádióbeszédében Orbán Viktor kormányfő, hogy engedélyezik Magyarországon a koronavírus elleni vakcinákból a harmadik oltást. Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter szombaton úgy vélekedett, hogy a szakirodalom a vegyes oltást ajánlja, majd arról beszélt, hogy két Pfizer után harmadiknak akár egy kínai oltást is be lehet adatni.

A Széchenyi-díjjal idén kitüntetett Karikó Katalin Semmelweis Ignác-díjas kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, a mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem egyetemi docense Budapesten 2021. május 27-én.

Fotó, címlapkép: MTI/Cseke Csilla

Hétfőn a Népszavának a Pfizer Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Vereckei Péter viszont már arról beszélt, hogy mivel klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, jelenleg ezért nem támogatják az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált használatát – összegezte a hvg.hu az elmúlt napok vakcinával kapcsolatos híreit.

Karikó Katalin az RTL Klub Híradójának írt a felmerült kérdésekkel kapcsolatban.

Szerinte az AstraZeneca és a Szputnyik vakcinák esetében a harmadik oltásnak feltétlen másnak kell lennie, de az mRNS-t tartalmazó Pfizernél és Modernánál lehet ugyanabból a típusú vakcinából adni a harmadik oltást.

Az RTL-nek Rusvai Miklós állatorvos arról beszélt, hogy a vektorvakcináknál (mint az AstraZeneca és a Szputnyik) kifejezetten előnyös lehet, ha más típusú oltóanyagból jön a harmadik oltás. A kínai Sinopharm vakcinával oltottaknak is ugyanezt javasolta Rusvai, hogy más típusból kérjék a harmadik oltást.

