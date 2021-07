"Nem lenne jó, ha ezt is úgy megúsznák, mint mindent" – A volt CEU-s diákot nem lepte meg, hogy megfigyelik, mert az Orbán-rendszer szerinte nem sokat törődik a jogszerűséggel

A diákot 2018-ban egy kormányellenes tüntetés után őrizetbe vették a rendőrök, de később elengedték, ám azt észlelte, hogy néha követték őt más tüntetésekre.

Fotó: Pixabay cco

Mint ismert, egy nemzetközi, több újság újságíróiból összeállt csoport a napokban hozta nyilvánosságra, hogy az izraeli NSO techcég egyik programját (Pegazus) több országban is használták ellenzékiek, jogvédők és zsurnaliszták megfigyelésére, holott a cég a szoftvert bűnüldüzési és terrorelhárítási célokra adja el különböző kormányoknak (az eladásba az izraeli kormánynak is van beleszólása).

Itthon vasárnap derült ki, hogy több mint 300 telefont lehallgathattak egyelőre ismeretlen személyek, a meghekkelt telefonok tulajdonosai között újságírók, ellenzéki szereplők, médiatulajdonos is ügyvédek is feltűntek. Az eset miatt az ellenzék a Nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli összehívását kezdeméynezte, a testületben többséget adó kormánypártiak szerint azonban erre nem volt szükség, így az ülést nem tartották meg. Az igazságügyi miniszter, a belügyminiszter is megszólalt a sajtónak, ám érdemi válaszokat nem adtak a kérdésekre, Orbán Viktor pedig meg sem állt, mikor kérdezni akarták. Az ellenzék egy része jelenleg tüntetésre készül, az amerikai Amazon Web Services pedig lekapcsolta az izraeli cég fiókjait, az NSO egy volt alkalmazottja pedig arról beszélt a Washington Postnak, hogy a magyar kormány vehette meg a szoftvert.

A 444-nek megszólalt az egyik beazonosított megfigyelt, Adrien Beauduin volt CEU-s diák is, akit egy 2018-as kormányellenes tüntetés után vett őrizetbe a magyar rendőrség.

Beauduin a lapnak elmondta, 2017-18-ban gender studies mesterképzésen volt hallgató a CEU-n, majd 2018 októberétől kezdett tüntetésekre járni, miután a CEU magyarországi helyzete elbizonytalanodott. A 2018. december 12-ei tüntetésen többekkel együtt őrizetbe vették, két évvel később pedig ejtették vele szemben a vádak többségét, de egy eljárás még folyamatban van vele szemben, a transzparensek készítéséhez használt papírvágó ollót a rendőrség veszélyes tárgynak minősítette.

Mint mondta, nem lepte meg, hogy megfigyelik.

Nem voltam meglepve, mivel az Orbán-rendszer nem sokat törődik a jogszerűséggel. Ráadásul miután a letartóztatásból elengedtek, később civil ruhás rendőrök követtek egy másik tüntetésre. A szakértői vizsgálat szerint biztosan megpróbáltak hozzáférni a mobilos adataimhoz. Képesek voltak rá, ha nem tették, annak csak az lehetett az oka, hogy rájöttek, egyáltalán nem vagyok érdekes a számukra. Nem is szeretném összehasonlítani a saját helyzetemet a lehallgatott újságírókéval és másokkal, akiknek tényleg fontos szerepük van Magyarországon

- magyarázta a 444-nek Beauduin.

A férfi még hozzátette, hogy gondolkozik azon, tegyen-e jogi lépéseket, és bízik abban, hogy a magyar érintettek harcolni fognak az igazságért.

Forrás: 444.hu

Címlapkép: Pixabay cco