"Kínzó fájdalmaim vannak" – szörnyű balesetéről vallott Kárász Róbert

Ahogy arról korábban beszámoltunk, baleset érte Kárász Róbertet, az ATV munkatársát. Pár nappal a balesete után is komoly fájdalmakkal küzd.



Fotó: ATV

Kárász Róbert múlt héten pénteken, egy parasztház padlásterére próbált feljutni, amikor négy méterről a földre zuhant. A siófoki kórházban alapos kivizsgálást követően kiderült, egyetlen csontja sem tört el, azonban bal karját rögzíteni kellett – írja a Borsonline.hu.

Még most is kínzó fájdalmaim vannak, de hősiesen és férfihoz illő módon küzdök vele – kezdte a tévés. – Erős gyógyszereket írtak fel a siófoki kórházban. Türelmes vagyok, mert tudom, egy ilyen zuhanást csak kevesen úsznak meg ennyivel. Még az orvosok is rácsodálkoztak, hogy nem tört a csontom. Hiszem, hogy az angyalok vigyáztak rám, és a Jóisten is velem volt