A Guardian újságírója hat pontban tette helyre Kovács Zoltán Pegasus-ügyben tett állításait

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Abouthungary.hu-n publikált egy írást arról, miért is gondolja azt, hogy az egész Pegasus-ügy nem más, mint "egy csapatnyi baloldali újság" Orbán Viktor ellen intézett támadása.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kovács szerint a Forbidden Stories által nyilvánosságra hozott, az izraeli NSO kémprogramjával végzett megfigyelési ügy, melyben magyar újságírók is érintettek, alaptalan vádakra épül. Ezután leírja, hogy Pintér Sándor belügyminiszter szerint Orbán 2010-es hatalomra kerülése óta nincs illegális megfigyelés vagy lehallgatás Magyarországon, ami demokratikus állam, ahol érvényesül a jogállamiság és a kormány tettei összhangban állnak az érvényben lévő törvényekkel.

A Magyar Narancs vette észre, hogy Shaun Walker, a Guardian újságírója szintén a Twitteren reagált Kovács felvetéseire, pontokba szedve mondanivalóját.

A couple points on the latest Hungarian government Pegasus sort-of denial (link: https://t.co/ZIUt3zQ2c2):

1. It's hard to see how it can be an anti-Orban plot when there are so many other countries and figures involved already (and stay tuned this evening...) https://t.co/FXX8R4zcqf