5 millió 588 ezer a beoltott, 85 az új fertőzött, nincs újabb elhunyt -közölte ma reggel a hivatalos koronavírus-portál.

A beoltottak száma 5 588 272 fő, közülük 5 357 511 fő már a második oltását is megkapta. 85 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 101 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 020 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 745 277 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 33 804 főre csökkent.

67 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

A regisztráltak száma meghaladta az 5 millió 500 ezer főt, és 94%-uk már fel is vette az oltást.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése miatt az Operatív Törzs újabb intézkedéseket hozott, így Európában elsőként lehetővé tesszük a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től

- írja a kormányzati portál. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt az oktatási intézményekben is elérhető lesz az oltás.

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lépett életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően.

A kórházak, szakrendelők, háziorvosi rendelőkben továbbra is kötelező a maszkviselés.

Forrás: koronavirus.gov.hu