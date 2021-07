Delta: Ijesztő tényeket közölt a magyar virológus – újra maszkot kell majd viselnünk?

Kemenesi Gábor virológus a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében foglalta össze, mit tud az orvostudomány jelen pillanatban a delta variánsról – írja a Life.hu.



(...) egyelőre annyit tudni, hogy a Delta variánssal fertőzöttek esetében több mint ezerszeres vírusmennyiség halmozódott fel a légutakban, és ezzel együtt a megfertőződést követő lappangási idő is csökkent az eredeti, járvány elején ismert változathoz képest. Tehát a fertőzés pillanatától számítva hamarabb és több vírust ürítenek a fertőzöttek. Ez egyszerűen fogalmazva 'messzebbre juttathatja' a fertőzési láncolatokat, tudományosan fogalmazva pedig a szuperterjesztési eseményeknek kedvez és a sokat emlegetett nyájimmunitási küszöböt is emeli

- írja Kemenesi Gábor.

Az, hogy a betegség súlyosabb-e vagy sem, s hogy az új variánssal történő fertőzés rosszabb kimenetellel fenyeget-e, még nem tisztázott. Kemenesi Gábor is felhívja a figyelmet a védőoltások fontosságára, amelyek a Delta variáns esetében is rendkívüli mértékben növelik az esélyeinket, magas szintű védelmet nyújtva a súlyos megbetegedés kialakulása ellen.

A maszkok helyes használatáról és szükségességéről is frissítsük fel a tudásunkat, mert a következő hullám során ennek is fontos szerep jut majd a védelemmel nem rendelkezők megvédésében és a járvány féken tartásában. A maszk helyes és megfelelő szintű használata a jobban terjedő variánsok ellen is fontos, sőt fontosabb, mint valaha