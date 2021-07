A Fidesz nagyon keményen beleállt a DK-ba, felháborodtak Vadai nyilatkozatán

A kormány népszavazást kezdeményezett a gyermekvédelmi törvény megvédésének céljából, és arra biztatnak mindenkit, hogy vegyen rajta részt – írja a demokrata.hu.



A lap szerint:

A videó itt tekinthető meg:

Én azt gondolom, tényleg, már a nemzeti konzultáción is lehet látni, hogy teljesen hülyének nézik még a saját választóikat. De aki ennek igazán bedől, ott azt hiszem, hogy az menthetetlen.

- hallható a videóban, amit egyébként az oldal is kiemelt, bár a cikket azzal a címmel hozták le, hogy

Lehülyézte a népszavazáson résztvevőket Vadai Ágnes

A Fidesz sem hagyta ezt szó nélkül, kiadtak egy közleményt, amelyben azt írják

Felháborító, hogy a Gyurcsány-párt képviselője, Vadai Ágnes hülyének nézi azokat a magyar embereket, akik részt vesznek majd a gyermekvédelmi népszavazáson. Gyurcsányékat nem érdekli a magyar emberek véleménye, mert a baloldal most is első szóra kiszolgálná a brüsszeli követeléseket és módosítaná a gyermekvédelmi törvényt. Beengednék az óvodákba, iskolákba az LMBTQ-aktivistákat és a szexuális propagandát. A Fidesz-KDNP továbbra is kiáll a gyermekvédelmi törvény mellett és támogatja az erről szóló népszavazást is.