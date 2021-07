Kezdődik a Pride, egyre többen gyülekeznek a Madách térnél – Ezekre a forgalomkorlátozásokra készüljön fel Budapesten

Kezdődik Budapesten a Pride. Fél három után valamivel már javában gyülekeztek a Madách tér és a Károly körút környékén, hogy a három órakor kezdődő beszédeket követően elinduljanak az idei Pride-felvonulással. A menet az idén nem az Andrássy úton megy végig – mivel oda előzőleg több ellentüntetést is bejelentettek. Kordonokat csak néhány kiemelt részen állítottak fel, de a rendőrség nagy létszámmal biztosítja a felvonulást.

A szervezők 30 ezres tömegre számítanak, az idei Pride-nak ugyanis a szokottnál is több aktualitása van: a gyermekvédelemmel kapcsolatos új törvényről az LMBTQ társadalom úgy véli, ellenük szól, és úgy néz ki, Brüsszelnek sem tetszik, a magyar demokráciát és a kisebbségek jogait féltik – írja a Blikk.

A Felvonulás útvonala:

Az idén nem lesznek felállítva kordonok a legtöbb helyen. De most is több ellentüntetés szerveződött.

A szervezők és résztvevők az elfogadás mellett és a megkülönböztetés ellen teszik le voksukat. A sokszínűséget jelképező szivárványt már az éjjel kivetítették a Képviselői irodaházra.

Fél órával a menet indulása előtt már rengetegen voltak a Madách téren, a külföldi médiumok képviselői is nagy számban vannak jelen.

