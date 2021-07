A 444 szerint a náci karlendítés valahogy kimaradt a köztévé Pride-ről szóló beszámolójából

Az állami tévé leginkább csak azért aggódott az összeállításában, mert gyerekek is kint voltak a felvonuláson.

A 444 cikke szerint az állami M1 is közölt összeállítást a szombati 26. Budapest Pride-ról, amelyben többek között megemlítették, hogy a felvonuláson rózsaszín parókás, magassarkút hordó férfiak voltak kinn, de feltűntek baloldali politikusok is, valamint gyerekeket is lehetett látni a rendezvényen, akiket a szüleik hoztak el.

Ellentüntetők a 26. Budapest Pride vonulási útvonalánál a Fővám téren 2021. július 24-én

Fotó, címlapkép: MTI/Balogh Zoltán

Az összeállítás másik felében bemutatták az ellentüntetők sokkal kisebb létszámú csoportját is, és az hangzott el a híradórészletben, hogy a "felvonulókat több helyütt is ellentüntetők várták, akik egyebek mellett a stop LMBTQ molinót is kifeszítették" – idézi a lap.

A 444 cikke szerint az "egyebek" kategóriába az M1-nél nem fért bele az egyik ellentüntető, aki náci karlendítéssel "tiltakozott" a Pride ellen – ahogy erről több felvétel is készült szombaton, az egyiket a 444 cikkében lehet megtekinteni.

Forrás: 444.hu