Még mindig nem ismeri el a kormány a Sinopharm gyenge hatékonyságát – Török mintára oldják meg a 3. oltás kérdését

A g7.hu szerint a kormány ugyanazt a megoldást alkalmazza, mint a törökországi vezetés, így nem kell maguknak ellentmondva elismerni a Sinopharm gyenge hatékonyságát.



Fotó: MTI/Varga György

Azzal, hogy kormányzati szinten engedélyezték a harmadik oltás felvételét azoknak, akiket itthon Sinopharmmal oltottak be, akár be is ismerhették volna, hogy a kínaiaktól kapott vakcina nem elég hatásos. Ezt viszont nem szívesen tették volna meg, éppen ezért egy olyan cselhez folyamodott a kormányunk, amit már Törökországban is láthattunk.

Ott a szintén kínai – a legtöbb nemzetközi eredmény szerint a Sinopharmnál gyengébb hatékonyságú – Sinovac-kal oltottak körében merült fel, hogy a nem megfelelő védelem miatt szükség lenne más típusú oltásra – írja a g7.hu. Ezt ott úgy oldották meg, hogy azok számára tették lehetővé a 3. oltás felvételét, akik hat hónapnál régebben kapták meg a második dózist.

Érdekesség, hogy hivatalosan ott sem ismerték el a kínai oltóanyag kisebb hatékonyságát. Ehelyett teljesen összemosták azzal, hogy idővel más vakcinák védelmi ereje is gyengülni látszik.

A módszer nyilvánvaló hátránya, hogy erősen fogyasztja a vakcinakészletet, de úgy tűnik, ez itthon nem jeleMTI/Varga Györgynt problémát. Egyrészt azért, mert bőséges a készlet, másrészt pedig azért, mert a korábbinál fertőzőbb delta (indiai) mutáció ellen nem árt némi pluszvédelem.

