A hvg.hu szerint május óta nem volt ennyire lesüllyedve a forint árfolyama.

A múlt héten napokig 357-360 között mozgott a forint/euró árfolyam. Ehhez képest a hétfői kereskedés kezdésekor gyengülni kezdett, és azóta sem áll túl jól. Késő délelőtt már 361,78 forintot is kellett adni egy euróért – írja a hvg.hu.

A gyengülésnek vannak a magyar gazdaságtól független okai is. Az egyik, hogy hétfő délelőtt szinte egész Európában gyengén teljesítettek a tőzsdék. Logikus lenne, hogy emiatt az euró essen, de a kockázatkerülő befektetők a közép- és kelet-európai devizákat sem szívesen választják, inkább dollárba vagy aranyba viszik át a pénzüket, így ezek is gyengülnek. A másik, hogy a járvány és a gazdasági helyzet miatt az egész világon nagyobb a bizonytalanság, ez a mienkhez hasonló országok devizáitól is elriaszthat sokakat.

Mindezek mellett magyar okokat is érdemes a gyengülés mögött keresni. A piacon egyre feszültebben várják a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntését.

