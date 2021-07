A Fidesz beismerte bűnösségét a Pegasus-botrányban?

Stummer János szerint az, hogy a kormánypárti tagok hétfőn bojkottálták a bizottsági ülést, felér egy beismerő vallomással. A jobbikos politikus a 24.hu-nak nyilatkozott.



Ez egy beismerő vallomás volt a Fidesz részéről

– nyilatkozta a 24.hu-nak a nemzetbiztonsági bizottságot vezető jobbikos Stummer János azt követően, hogy határozatképtelen lett a Pegasus-botrány miatt hétfőre összehívott bizottsági ülés, ahol a belügyminisztert hallgatták volna meg, de a kormánypárti tagok nem vettek részt azon.

Stummer emellett az ügy kifejlődését is kommentálta. Szerinte a Fidesz elmúlt egy hetet annak bizonygatásával töltötte, hogy nincs semmilyen ügy. Emellett pedig minden lehetőséget megragadtak, hogy a politikai felelősségrevonást elkerüljék. Stummer szerint szerint ebbe a sorba illik a nemzetbiztonsági ülés szabotálása is.

Arról is beszélt, hogy a bizottság két másik ellenzéki tagjával, az MSZP-s Molnár Zsolttal és az LMP-s Ungár Péterrel úgy döntöttek, hogy nemcsak ennek a ciklusnak, de az előzőnek is minden olyan iratanyagát áttekintik, ami a Pegasus-ügyhöz kapcsolódhat. Arra keresik a választ, hogy történt-e ilyen kémszoftver-beszerzés Magyaroroszágon, és ha igen, akkor a következő rendes bizottsági ülésen egy ténymegállapító vizsgálatot kezdeményeznének. Erre a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is meghívót kap majd, melynek az éves beszámolóját elő kell adnia. Erre valamikor a szeptember első harmadában kerülhet sor.

