Ismét étkezési szokásairól posztolt Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje. Facebook-posztja szerint Jakab menüje ezúttal parizeres kifli volt tejjel.

– kezdte friss posztját a politikus.

Jakab azon felháborodott fel, hogy miután dinnyefogyasztása és málnaszedése kapcsán kitért az egyre inkább elszálló árakra, Szentesi Zöldi László kormányszimpatizáns publicista azt írta róla:

- fogalmazott Jakab.

Jakab úgy látja: Szentesi Zöldi a zöldség-gyümölcs drágulásával nem tudott vitatkozni, ezért abba kötött bele, hogy ő országgyűlési képviselő létére parizert eszik Piros Arannyal. A jobbikos politikus szerint a publicista cikkében azt üzente neki, hogy menjen vissza tanítani, és ha még akkor is csak parizerre és Piros Aranyra futja, akkor majd a tehetségesebb keresztények segítenek rajta.

– fogalmaz Jakab Péter, aki szerint ha ez a mérce, akkor köszöni, de marad a parizeres kiflinél.

Ma is az volt a reggeli, Piros Arany helyett most épp tejjel. Tanárként is ezt ettem, és most is ezt eszem. Én ilyen vagyok. A miniszterelnök meg azt mondta, hogy ő régen is luxusrepülővel ment focimeccsre, és most is azzal megy. Ő meg ilyen. Jövőre eldönti a nép, melyik a szimpatikusabb.