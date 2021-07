Harmadik oltás: egyre kétségbeesettebbek a háziorvosok, nem kapnak útmutatást

„Sem virológusok, sem immunológusok nem vagyunk.”



Fotó: MTI/Balázs Attila

A háziorvosoknak szigorú sorvezetőre lesz szükségük az újraoltáshoz, miközben azt hangsúlyozzák: a még be nem oltottak meggyőzése sürgetőbb feladat – írja a 24.hu. Közel fél év és rengeteg huzavona után kiderült és hivatalossá vált, hogy nem feltétlenül elég az első két dózis, sokaknál a védettség növelése – olykor az is lehet, hogy a kialakítása – érdekében szükség lehet egy harmadik oltásra. Ez elsősorban a Sinopharmmal oltottakra vonatkozik.

A 24.hu által megkérdezett háziorvosok is állítják, hogy a februártól az oltási hadrendbe állított kínai vakcina beszerzése jó döntés volt, azt viszont figyelembe kellett volna venni, amit a gyártó is hangsúlyozott: 60 év felett nem ajánlják az alkalmazását. A kormány végül nem mondta ki, hogy főként a kínai vakcinával oltottaknak lesz szüksége harmadik dózisra. Orbán Viktor július 16-án azt jelentette be, hogy bárki – tehát akár az is, akit előzőleg Pfizerrel oltottak – jelentkezhet harmadik oltásért.

A bejelentett határidő tehát közeleg, a protokoll nyilvánossá tételét és megküldését az oltóorvosok számára viszont nem sietik el.

Ráérünk, és az sem jelent problémát, ha augusztus 1-jére nincs meg a protokoll, mert nem kell kapkodni

– mondta a 24.hu-nak egy fővárosi háziorvos, aki azonban hozzátette: eljárásrendre mindenképp szükségük van az orvosoknak.

Nagyon fontos, hogy legyen protokoll, mert nem szeretnék egyedül dönteni arról, ki milyen vakcinát kapjon

– tette hozzá az orvos.

A központi koronavírus-tájékoztató oldalon hétfő este jelent meg a hír arról, hogy a Kásler Miklós által összehívott szakmai grémium kidolgozta a harmadik oltás beadásának eljárásrendjét, ennek előkészülete már javában zajlott a miniszterelnök július 16-ai bejelentése óta. De ez egyelőre nem jutott el az orvosokhoz.

Sem virológusok, sem immunológusok nem vagyunk. Ha szabadon dönthetjük el, hogy ha valaki AstraZenecát kapott, akkor mivel oltsunk rá, abból óriási kavarodás lenne

– nyilatkozta egy orvos a portálnak.

Forrás: 24.hu

Fotó: MTI/Balázs Attila