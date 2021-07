Már a szakemberek is aggódnak: egyre több a fertőzött a és a delta variáns új változata jelent meg Magyarországon

Az országszerte zajló tesztekből most kitűnt, hogy újra növekszik a koronavírusosak száma hazánkban, és ha ez még nem lenne elég, a delta mutáns egy új variánsa is feltűnt – adta hírül a borsonline.hu.



A széleskörű európai terjedés nyomán csak idő kérdése volt, hogy mikor bukkan fel hazánkban is a koronavírus delta variánsa. A országszerte teszteket végző szegedi Avidin Kft. ügyvezető igazgatója, Puskás László pedig most azt is megosztotta a nyilvánossággal, hogy a delta variáns egy új változata is felbukkant Magyarországon – írja a borsonline.hu.

Az Avidin Kft. országszerte a járvány kezdete óta végez hazai vállalatoknál tömeges teszteket, az elmúlt hetekben napi 1-2 esetet mutattak ki, ami a tavalyi azonos időszakhoz hasonló, alacsony fertőzésszám. Most eredményeik lassú emelkedést mérnek napi 10-15 fertőzöttel, ami Puskás László ügyvezető szerint a negyedik hullám közeledtét is jelezheti.

És ha ez még nem lenne elég, a napokban az Avidin Kft. szakemberei az indiai, delta koronavírusnak egy olyan ritka variánsát mutatták ki, amelyet Del156/157-tel jelölnek, és a világon összesen csak 21 ilyen esetet jelentettek. Egy nagy magyarországi cég két külföldi dolgozója kapta el a ritka mutánst, amit még vizsgálnak a szegedi laborban. Egyelőre nem tudni milyen tüneteket hordoz, és fertőzőbb-e az ismert indiai típusnál.

Dr. Prof Tóth Sándor virológus szerint mivel egyelőre nem sokat tudni az indiai koronavírus most felfedezett új variánsáról, lehetséges, hogy csak egyedi esetekről van szó.

