Kitáltalt az egykori fideszes polgármester: ilyen mutyikra kényszerítette a NER

Kósa Lajos – nem összekeverendő a fideszes országgyűlési képviselővel, Debrecen korábbi polgármesterével, csak névazonosságról van szó – Rákóczifalva város polgármestere volt 2019 októberéig, így testközelből tapasztalta meg a NER működését. Most pedig az atlatszo.hu-nak be is számolt ezekről.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Kósa Lajos először független, majd a ciklus felétől Fideszes önkormányzati képviselőként (2010-2014), majd később polgármesterként (2014 – 2019) töltött évei alatt belátott a NER kulisszái mögé. A tapasztalatairól az atlatszo.hu-nak adott interjút. Ezeket egy mondatban így foglalta össze:

A tét az volt, hogy ki fog jobban beleállni a pénzszivattyú működtetésébe.

Hozzátette:

Nem voltam hajlandó ezekre a mutyikra.

A tudomására jutott visszaélésekről Kósa Lajos 2020 tavaszán bejelentést tett a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségen. Idén januárban mégis őt hallgatta ki gyanúsítottként a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága, pályázati pénzek átcsoportosítása, azoknak nem az eredeti célokra való felhasználása miatt. Ugyanakkor a kihallgatási jegyzőkönyv is rögzíti, hogy Kósa nem a saját zsebébe irányította ezeket a pénzeket (összesen 160 197 505 forintot), hanem a forráshiányos önkormányzat működésére, kötelező feladatok ellátására használták fel azokat. Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.

Kósa Lajos az atlatszo.hu-nak adott interjúban feltárta, hogyan próbálták rábeszélni szerinte kifogásolható projektekre, szerződésekre és hogyan próbált szembe menni – sikertelenül – a korrupt rendszerrel, és hogyan lehetetlenítette el emiatt a polgármesteri munkáját a fideszes területi vezetés.

Emellett több olyan helyi projektet ismertetett, amelyekről azt mondta: az előkészítés, megvalósítás során a területi fideszes vezetés befolyásolni próbálta őt, hogy az általuk ajánlott vállalkozó kapjon megbízást, a preferált ingatlant vegye meg az önkormányzat, vagy hogy rábólintson egy általa szükségtelennek tartott pályázatra. Ezek mellett számtalan egyéb, piszkos ügyletről is szó esett a beszélgetés során.

A teljes beszámoló megtekinthető az atlatszo.hu videójában:

Forrás: atlatszo.hu

