Ideigelenes rendőrös működik csütörtöktől a Hungaroringen

Csütörtöktől hétfő reggelig működik az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felállított "rendőrtábor" a Hungaroringnél, a pálya melletti parkolóban – közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a helyszínen csütörtökön.

Szabóné Berki Bianka elmondta: a helyszínen lovas, kutyás, motoros és segwayt használó rendőrök is lesznek, továbbá helikopterről is figyelik forgalmat. Számos forgalmas útszakaszon fokozott rendőri ellenőrzést tartanak, s a következő napokban forgalomkorlátozásokra is készülni kell.

A mogyoródi rendezvényre látogatóknak azt ajánlják, időben induljanak el, mivel idén a jegy mellett a koronavírus elleni védettséget igazoló karszalagot is be kell mutatni, így a beléptetés idén hosszabb időt vehet igénybe.

Forrás: MTI