Életveszélyes: forgalommal szemben tolatott az M1-esen – Elképesztő, hogy mi volt az indoka – videó

A menetiránnyal ellentétes irányban, ráadásul tolatva haladt egy autó az M1-es autópályán. Az életveszély mutatványt ráadásul egészen banális okból hajtotta végre.



Fotó: @magyarkozut/Instagam

Az M1-es autópályán felszerelt kamerák több szempontból is hasznosak. Most például arra használta őket a Magyar Közút Nonprofit Zrt., hogy megosszon róluk néhány felvételt, amelyen szabálytalanul közlekedő autósok láthatók. A videókat az Instagram-oldalukon tetté közzé, ahol a döbbenetes jelenetek mellett a történteket is ismertették – írja a blikk.hu.

Az egyik legelképesztőbb videó július 22-én készült az autópályán. A felvételen rögzített autós elmondása szerint egy pihenőben hagyta az egyik családtagját, ezért fordult meg kétszer is, ezzel nem csak saját, de mások életét is veszélyeztette.

A szabályszegés miatt 100 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki, az elveszett családtagjához pedig biztonságosan visszavezették a külföldi járművezetőt.

Forrás: blikk.hu

