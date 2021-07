A kormány csak a múlt héten vett 180 fokos fordulatot a harmadik oltás ügyében, de máris lehet időpontot foglalni – Közben 64 új covidost találtak

5 millió 617 ezer a beoltott, 64 az új fertőzött, elhunyt egy beteg. A harmadik oltásra az EESZT-ben lehet időpontot foglalni, de a háziorvostól is kérhető az újabb vakcina. A magyar kormány szerint félni nem kell tőle, a WHO azonban óvatosságra int a harmadik oltás miatt.

A beoltottak száma 5 617 260 fő, közülük 5 428 980 fő már a második oltását is megkapta - közölték pénteken a kormányzati honlapon.

64 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 491 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Egy beteg elhunyt, így az elhunytak száma 30 026 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 748 157 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 31 308 főre csökkent.

78 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg – írja a kormányzati portál.

A kormány közben rendeletben rögzítette, hogy a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak immár kötelező a védőoltás.

A harmadik oltásra az EESZT-ben lehet időpontot foglalni, de a háziorvostól is kérhető az újabb vakcina

Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni.

A kormány a múlt héten vett 180 fokos fordulatot a harmadik oltás ügyében, miután előtte Orbán Viktor heteken át előbb azzal utasította el a harmadik oltást, hogy az oltóanyaggyártók nem ajánlják, majd mikor már ajánlották, akkor azzal, hogy az oltóanyaggyártók anyagilag érdekeltek ebben, és nincs benne tudományos közmegegyezés. A tudományos közmegegyezés amúgy már az oltási program kezdete előtt az volt, hogy idővel egészen biztosan szükség lesz harmadik oltásra, ha másért nem, az új variánsok megjelenése miatt, de csupán azért is, mert bár most több, új típusú védőoltást is kifejlesztettek, az ilyen jellegű betegségekkel szerzett korábbi tapasztalataink alapján a védőoltások immunizáló hatása idővel megkopik.

Az is igaz persze, hogy abban is tudományos közmegegyezés volt, hogy a hagyományos technológiával készült, elölt víruson alapuló védőoltások hatvan év felett kevésbé hatásosak, mégis azzal, a kínai Sinopharm vakcinájával oltottak be félmillió hatvan éven felüli magyart – emlékeztet a 444.hu.

A járványügyi oldal szerint „az új, agresszív vírusmutánsok megjelenése indokolttá teszi, hogy megerősítsük azok immunvédelmét, akik korán, az elsők között kapták meg az oltást.”

A harmadik oltás az első kettőhöz hasonlóan önkéntes és ingyenes.

A közleményben felhívják rá a figyelmet, hogy az időpontfoglalóban az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint 4 hónapja megkapta. Az egydózisú Janssen-vakcina esetében az első oltástól számítják a 4 hónapot. Aki nem tud interneten foglalni, a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltását.

Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás felvétele az operatív törzs szerint.

Harmadik oltásra mindenképp szükség lesz a szakemberek szerint, de a kormánynak ennél jobbkor nem jöhetett volna, hogy Izraelben már elindult az emlékeztető injekciók beadása. Így egy pillanatig sem kell a Sinopharm hatékonyságáról beszélniük 60 év feletti oltottak esetében, mégis megvédhetik a kínai vakcinával oltott idősebbeket.

Közben kiderült, Izraelben a már beoltott 60 éven felülieknek Pfizer-vakcinát ajánlanak fel harmadik oltásként. Ezzel Izrael lesz az első ország a világon, amely széles körben Pfizert használ majd az emlékeztető oltásokhoz.

