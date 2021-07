Szijjártó nagyön örül – hazaengedték a német rendőröket dobáló, drogot fogyasztó, neonáci magyar fociultrát

Nagy hírt jelentett ma be Facebook oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter.

- írta a videóhoz. Amelyben azt is elmondta, hogy nekik az elmúlt öt hétben is volt még munkájuk bőven a következményekkel.

Több magyar állampolgár is a német rendvédelmi szervek idézőjeles vendégszeretetét élvezhette a mérkőzés után, egy magyar állampolgár előzetes letartóztatásba is került. Jó hír, hogy a mai napon ő is szabadlábra került, elhagyhatta Németországot, és hazajöhet, hogy ügyének további folytatását már itthonról követhesse figyelemmel. Örülünk neki, hogy a hármas sípszó után körülbelül öt héttel minden magyar állampolgárnak ez a mérkőzés véget ért”