A hétvégén rendezik a Forma-1-es Magyar Nagydíjat, és mint minden évben, idén is méregdrágán kínálják az enni- és innivalókat.

A hvg.hu szétnézett a mogyoródi büfékben, és az alábbi árakat találta:

hamburger: 3500 forint, sajtos-tejfölös lángos: 1500 forint, fél literes üdítő: 800 forint, fél literes ásványvíz: 600 forint.

Persze most is meg kell jegyeznünk, hogy a sporteseményen többségben lesznek a külföldi vendégek, így nem csoda, ha a magyar pénztárcák számára megfizethetetlen árakon is el lehet passzolni az árut.

