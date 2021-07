Kiengedték a kórházból a megtámadott színésznőt – így érzi magát most

Nemrég súlyosan megsérült Gór Nagy Mária, szilánkosra törött a csuklója és a fején keletkező sebet is ölteni kellett, miután megtámadták őt a 4-6-os villamoson – írja a Borsonline.hu.



Fotó: TV2

A színésznőt két héttel ezelőtt

Elmondása szerint nagy tömeg volt a járművön, amikor leszállni készült róla csak egy lökést érzett, aminek következtében kiesett a villamos ajtaján, így kórházba került.

Gór Nagy Máriának még egy hónapig kell hordania a gipszet.

Jól esik már otthon lenni, sokkal jobb a hangulatom, kedden engedtek ki a kórházból. – De azért még most is félek, van egy kis lámpám, azt felkapcsolva hagyom és úgy alszom el. Még egy hónapig biztosan gipszben lesz a karom, ami nem túl szerencsés, ebben a nyári hőségben, de hát szilánkosra törött a csuklóm, ami elég nagy baj, így tűrnöm kell

- kezdte a Borsnak Gór Nagy Mária.

Elmondása szerint még nem szállna fel a villamosra, inkább sétál.

Mivel az átélt események a művészben komoly traumát okoztak, így nem csak a fizikai fájdalommal, hanem a lelki gyógyulással is meg kell küzdenie, ebben pszichiáter segíti.

Vissza kell járnom kontrollra a traumatológiára is, folyton ellenőrzik röntgennel a csuklómat, most is mennem kell majd hétfőn reggel. Ezen kívül heti kétszer járok be a pszichiáterhez,– akivel még a balesetről magáról nem beszéltünk, de szépen haladunk, sokat segít, hogy beszélgetünk, egyre jobban vagyok