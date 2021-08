Nagy viharra készül a katasztrófavédelem, miközben kiadták a narancssárga riasztást, de könnyen vörös lehet belőle

Délnyugaton számos járásra másodfokú riasztásokat adott ki zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap késő délelőtt. Az érintett területeken a következő órákban viharos széllel, jégesővel, rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékkal kísért zivatarok várhatók.

Grafika: met.hu

A szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a nap folyamán Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye járásaira adhatnak ki további másodfokú riasztásokat. A többi megyében zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kiemelték: a nap második felében északnyugat felől hidegfront vonul át az ország felett. A front előtt és a fronton sokfelé alakul ki zivatar. A déli órákig ezeket inkább csak intenzív csapadék, átmeneti szélerősödés és jégeső kísérheti. Már ezek a zivatarok is rendszerbe szerveződhetnek.

Elsősorban délután és este gyorsan áthelyeződő heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket

károkozó (akár 100 kilométer/óránál erősebb) szélvihar, nagyméretű (akár 5 centiméternél is nagyobb átmérőjű) jég kísérhet. Helyenként nagy mennyiségű (akár 30 milliméternél is több) csapadék is hullhat a zivatarfelhőkből.