"A maradékokat, felhasználjuk, átalakítjuk" – Németh Szilárd megvédte a "fullos" becsületét

Mi is beszámoltunk Németh Szilárd meglehetősen érdekes lecsójáról. Szerinte ez a kialakult FB-csata kezd olyanná válni, mint az 1976-ban Bertha Bulcsú által az ÉS-ben kirobbantott kesudió (ál)vita.

Azonban, mielőtt kitért volna az ételre, elmesélte a kaviárral kapcsolatos történetét is.

Metaforaként eszembe jut erről az egészről, hogy '77-ben váratlanul (8. osztályos voltam) a csepeli Árpád utcai lakótelep ABC-jébe szállítottak öt doboz kaviárt. Persze, hogy senki se vette, kivéve, engem. Két hétig könyörögtem anyámnak, hogy a húszforintos csemegére adjon nekem pénzt. Nagy nehezen megkaptam, de cserébe le kellett mondanom a hétvégi moziról, a tízórait kiegészítő Sportszeletről és az edzés utáni forró csokis automatázásról is. Megvettem, boldogan lóbálva vittem haza, büszke voltam, hogy végre én is azokhoz fogok tartozni, akik kaviárt falhatnak, bármi legyen is az. A mannát tartalmazó üvegtégely aztán kirepült a papírdobozból, s a folyosóajtó vaskeretén landolva széttört… Két évvel később az Operában (Mozart: Idomeneo) ettem életem első kaviáros szendvicsét, baromira ízlett, de a Vasmunkás téri Ifipark zsíros kenyere lilahagymával már akkor is inkább az én gyomromnak való volt.