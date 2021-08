A kínai vakcinával oltottak jelentkeztek eddig főleg harmadik oltásra, Pfizerre vadásznak

Lázasan keresik a kínai Sinopharm vakcinával oltottak azt az oltóhelyet, ahol biztosan mRNS típusú, azaz Pfizer vagy Moderna vakcinához juthatnak – írta a Népszava a közösségi portálokon szerveződött koronavírus csoportokban zajló beszélgetések alapján.

Ugyanakkor nincsenek könnyű helyzetben, ugyanis a hivatalos eljárásrend szerint bármely vakcinára bármilyen másik beadható, így az oltópontra jelentkezők nem tudhatják előre, hogy a lefoglalt időpontban éppen mit adnak az odaérkezőknek. De azt sem tudni, mi történik akkor, ha a helyszínen visszautasítja valaki az orvos által ajánlott vakcinát. Ebben a helyzetben sokan nem jelentkeznek be, és a harmadik oltásra vágyók egymás között cserélgetik az információt arról, hova lehetne menni, ahol nem teszik ki magukat ilyen kockázatoknak.

A lap cikke szerint

a Kelen Kórház, mint oltópont vállalta, hogy beoltják mRNS vakcinával azokat a Sinopharmmal oltottakat, akiknek nincs mérhető mennyiségű antitestjük.

Kövesd Zsuzsanna, a Kelen Kórházat működtető cég vezetője azt mondta: augusztus 12-én kezdődnek náluk ezek az oltások, egyelőre 220 jelentkezőjük van, őket 3 nap alatt olthatják be.

Az ügyvezető közölte azt is, hogy megvizsgáltak mintegy 70 olyan sinopharmost is, akik előzőleg Romániában már megkapták harmadik oltást, a Pfizert, s valamennyiük esetében nagyon magas ellenanyag szintet mértek. Emiatt reméli azt, hogy érdemi védelmet válthat ki egy harmadikként adott mRNS oltás azoknál is, akiknél a Sinopharm egyáltalán nem működött. A Kelen Kórházban egyelőre csak a sinopharmosok harmadik oltását vállalják, a más vakcinával oltottakat csak akkor, ha hoznak leletet arról, hogy nem indult be náluk az ellenanyag termelés.

