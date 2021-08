Ezentúl itt vakációzik majd a NER elitje? A Szijjártót is jachtoztató milliárdos most egy balatonfüredi szállodát is vett magának, ahol külsős látogatók már nem foglalhatnak szobát

Magánszemélyként vásárolt meg egy négycsillagos balatonfüredi szállodát a milliárdos vállalkozó, a Duna Aszfalt Zrt. tulajdonosaként ismert Szíjj László – derül ki az Alfahír cikkéből. Öt év után bezár a nagyközönség előtt az uniós pénzből is épült balatoni szálláshely.

Fotó: Villa Vitae / Facebook

A Villa Vitae nevű komplexum korábban, 2015-ben 468 millió forint uniós, két éve pedig a Kisfaludy-programban 79 millió forint állami támogatást kapott turisztikai célok megvalósítására, Szíjj László június végi érkezésével azonban megszűnt szállodaként létezni, vagyis előfordulhat, hogy ugyanúgy a NER elitje fog vakációzni ott, ahogyan a Szíjj László Máltán bejegyzett cége, az L&L Charter a tulajdonában lévő két luxusjachton, a Lady MRD-n és a nemrég tízmilliárd forint körüli összegért megvásárolt Seagull MRD-n is. De Szíjj László többször repült azzal az OE-LEM lajstromjelű luxus-magánrepülőgéppel is, amelyet a NER-elit szintén szívesen használ.

Alig egy hete derült ki, hogy újabb, a közismert Lady MRD-nél is nagyobb luxusjacht került Szíjj László üzletember máltai offshore cégének tulajdonába. Az 50 méter hosszú, Seagull MRD névre hallgató hajó tavaly készült az olasz Benetti gyárban, ugyanott, ahol a Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter külügyminiszter által is látogatott másik hajó. A 10 milliárdosra becsült vételár azonban nem akadályozta meg a kormányközeli vállalkozót, hogy egy balatonfüredi luxushotelt is beszerezzen magának.

Az Alfahír információi szerint Szíjj júniusban vette meg a mediterrán stílusú Villa Vitae butikhotelt, ahol

azóta külsős látogatóknak már nem lehetett szállást foglalni.

A füredi ingatlan tulajdoni lapja szerint az adásvételről szóló dokumentumokat július 9-én küldték el a földhivatalhoz. A villahotel korábban Eppel János tulajdonában állt, aki 2020 végéig a Porsche Hungária ügyvezető igazgatója volt.

Eppel cége, az E55 Kft. még 2015-ben kapott 468 millió forint uniós, majd 2019-ben a Kisfaludy-program keretében 79 millió forint hazai költségvetési támogatást turisztikai beruházások megvalósítására.

Az uniós szabályok szerint a támogatás feltétele, hogy legalább öt évig ilyen minőségben kell üzemeltetni az ingatlant – az öt év viszont letelt.

Június végén levették az NHB Banktól felvett hitelek miatt az ingatlanon lévő elidegenítési és terhelési tilalmat is, így szabadon megvehette magának bárki – Magyarország kilencedik leggazdagabb embere pedig meg is vette.

Az Alfahír szerint a villa munkatársai arról beszéltek, hogy

a Villa Vitae „megszűnt mint szálloda”, az új tulajdonos pedig „más koncepcióval szeretné üzemeltetni” a helyet.

Szíjj Lászlónak évek óta jól megy az üzlet: rendre nyer az állami közbeszerzéseken, januárban például a Duna Aszfalt Zrt. 8,6 milliárd forintért nyerte el az infrastruktúra-fejlesztést a debreceni BMW-gyár környékén. A márciusban megjelent beszámolója szerint a járvány ellenére minden eddiginél sikeresebb évet zárt 2020-ban Szíjj építőipari cége, a Duna Aszfalt Zrt. A vállalat a 2019-es 157 milliárd forint után 2020-ban 175 milliárd forintos bevételt tudhatott magáénak, amivel a nyeresége 24,35 milliárd forintról 26 milliárdra nőtt. Szíjj 7 milliárd forintos osztalékot tudott kivenni a cégből.

Forrás: Alfahír, 24.hu, Index.hu

Címlapkép: Villa Vitae / Facebook