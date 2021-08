A hidegfront megkezdte a benyomulást északnyugaton az országba

Egy ciklon, illetve annak is a hidegfrontja éri el a Kárpát-medencét. Ennek hatására csapadékosabbra fordul az időjárásunk.

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, napsütés jobbára csak az ország déli felében a reggeli, délelőtti, illetve a késő délutáni órákban lehet – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

A met.hu radarképe szerint a front felhőzete északnyugaton megkezdte a benyomulást az országba csütörtökön hajnalban.

Sokfelé kell esőre, záporra, többfelé zivatarra is számítani, délkeleten heves zivatarra is van esély. A Dunántúlon az északnyugati, az Alföldön a délnyugati szelet erős széllökések kísérik, zivatarok körül viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet tág határok között várható.

Az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon 19, 25, keletebbre általában 25, 30 fok valószínű, de délkeleten, a Tiszántúlon 31, 34 fok is lehet. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

