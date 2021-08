Őket is megihlette Orbánék ciki emojis kampánya.

Mémgenerátor is készült már a magyar kormány emojis plakátkampánya kapcsán, amelyet most az Országos Meteorológiai Szolgálat is használt.

A Brüsszel ellen hergelő plakátot stílusosan az időjárásra alkalmazták:

Dühíti Önt az időjárás? Töltse ki rajtunk, ha máshogy nem megy!

Fotó: Facebook/Országos Meteorológiai Szolgálat