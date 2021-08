Beindult a kormány: Varga Juditék idén már közel ezer titkos megfigyelést engedélyeztek

Az idei évben – egészen a Pegasus-botrány kirobbanásáig – 928 nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtést hagyott jóvá az igazságügyi miniszter – adta hírül a hvg.hu.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Újabb rekordott döntött az ország: minden korábbinál több, átlagosan csaknem napi 5 esetben engedélyeztek idén nyár közepéig nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtést az Igazságügyi Minisztériumban. Ez július 19-ig összesen 928 jóváhagyott titkosszolgálati kérelmet jelent – ez derült ki legalábbis a hvg.hu közérdekű adatigénylésére a tárcától kapott válaszból.

Ez az eddigiekhez képest egy igen magas szám. A nyár közepéig közel annyi ilyet hagytak jóvá az Igazságügyi Minisztériumban, mint 2015-ben egész évben. Tavaly az átalgnál valamivel több – 1285 – információgyűjtést engedélyeztek, de ezt a számot az idei tempóval már október 4-én elérik. Az évben összesen akár az 1700-as számot is elérhetjük.

Ezt alátámasztják azok a statiszikák, amelyeket nemrég a 168.hu tett közzé. Ezek szerint évről-évre több, miniszteri jóváhagyáshoz kötött, nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtést végeznek a titkosszolgálatok.

Ez azt jelenti, hogy egyre gyakrabban fordul elő, hogy valakit a tudta nélkül megfigyelnek, lehallgatnak, a leveleit elolvassák, és rögzítik, mi történik az otthonában.

Az engedélyezés gyakorlata az utóbbi években nem változott, pedig 2016-ban a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága ennek törvényi szabályozásáról kimondta, hogy sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

Ami a miniszter személyét illeti, a jelenlegi tárcavezető, Varga Judit a botrány kirobbanása után azzal igyekezett távolítani magától az ügyet, hogy kijelentette: az engedélyeket nem is ő írja alá, hanem államtitkárára, Völner Pálra „szervezte ki” ezt a feladatot. Akárhogy is, a kérelmet előterjesztő titkosszolgálati tisztviselő mellett az engedélyt megadónak, az aláírónak is nagy a felelőssége.

Forrás: hvg.hu

