Raktár ég a fővárosban, kiürítették a szomszédos épületet

Éjjel óta ég a raktár a Kerepesi úton, tizenegy vízsugárral küzdenek a lángok ellen a tűzoltók.

Egy raktár jellegű, egyszintes épület ég mintegy ezer négyzetméteren Budapest VIII. kerületében, a Kerepesi úton – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel hétfőn hajnalban.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a főváros hivatásos tűzoltói, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, több oldalról támadva, tizenegy vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését. Az egységek megbontják a tetőszerkezetet, munkájukat azonban nehezíti, hogy az épület egy része nehezen megközelíthető. Az OKF tájékoztatása szerint a tűzoltás idejére a szomszédos épületet kiürítették.

Az OKF honlapján hétfő reggel 6:38-kor megjelent frissítés szerint száz fővárosi tűzoltó mintegy húsz tűzoltó gépjárművel vonult ki a helyszínre, ahol az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett most is dolgoznak a tűz oltásán. A munkálatokat nehezítette, hogy az épület tetőszerkezete fából készült, és gyorsan terjedtek a lángok, valamint az éjszaka feltámadó viharos szél is. A tűz a szomszédos irodaépületre nem terjedt át, de a munkálatok idejére kiürítették az ingatlant.

