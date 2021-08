Horror egy panellakásban: egy királypitonnal találta szemben magát otthonában

Az ophidiophobiások rémálma valósult meg egy szolnoki társasházban.



Nem mindennapi lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot az a szolnoki városlakó, aki hétfőn reggel a tizedik emeleti lakásában egy királypitonnal találta szemben magát. Értesítette a rendőrséget, és egy partvis segítségével vödörbe terelte a hívatlan hüllőt – írja az index.hu a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hírportál jelentése alapján.

A rendőrség értesítette Both Zoltán vadállatbefogót. A szakértő valószínűsíti, hogy az állat egy rosszul bezárt terráriumból szabadulhatott ki, majd a szellőzőn keresztül juthatott át a másik lakásba. Both a lapnak azt is elmondta, hogy a királypiton egy viszonylag népszerű kígyó, és mivel engedély nélkül tartható, nem indíthatnak eljárást az ügyben.

A befogott pitont orvosi vizsgálat után biztonságos környezetben, egy vadasparkban vagy állatkertben helyezik majd el.

