Ha ez így megy tovább csődbe megy az ország – van olyan élelmiszer ami 30%-al drágult

Júliusban a korábbi 5 százalék feletti szintről 4,6%-ra enyhült az inflációs nyomás a KSH statisztikája szerint, de ez még mindig meghaladja a hosszútávú átlagot. A részletes adatokat böngészve továbbra is bőven találni tíz százalék feletti áremelkedést az egyes termékek esetében – számol be róla a Portfolio.

Három hónapig zsinórban 5% felett volt az infláció Magyarországon, júniusban az 5,3%-os ráta nyolc és féléves csúcsot jelentett. Onnan aztán júliusban 4,6%-ra csökkent az éves áremelkedési ütem, vagyis

A csökkenés elsősorban bázishatásokkal volt magyarázható:

tavaly tavasszal a világjárvány kitörésekor jelentősen zuhant az olaj világpiaci ára, amivel a magyar üzemanyagárak is csökkentek. Ez az alacsony bázis dobta meg áprilistól az inflációt.

Nyáron azonban már nem volt annyira alacsony a bázis, így az üzemanyagok éves áremelkedési üteme csökkent. Átlag feletti mértékben emelkedett továbbra is a dohánytermékek ára, ami az április elején végrehajtott jövedéki adóemelésnek volt betudható, ennek hatása jövő tavaszig velünk marad.



A szakemberek előzetesen számítottak arra, hogy nyáron csökken kicsit az inflációs ráta, de így is 4% felett marad. Ugyanakkor azt is gondolják, hogy valamikor a negyedik negyedévben, jó eséllyel novemberben vagy decemberben újra az 5 százalékos lélektani határ fölé emelkedik majd az éves ráta, akár a júniusi csúcsot is megdöntheti.

A legnagyobb drágulást változatlanul az étolaj esetében mérte a statisztikai hivatal,

egy év alatt több mint 30 százalékkal emelkedett az ára.

Jelentősen emelkedett tavalyhoz képest a paradicsom és a korai burgonya ára. Az üzemanyagok közül a 95-ös benzin több mint húsz százalékkal drágult, a gázolaj esetében valamivel kisebb volt az emelkedés mértéke. A dohánytermékek esetében pedig a már említett adóemelés okozott 10 százalék feletti drágulást.

Szintén sokakat érinthet a spagetti tészta és a csirkehús 10 százalék feletti drágulása, illetve a gyümölcsjoghurt bőven átlagon felüli áremelkedése.



Ha az egy hónap alatt tapasztalt árváltozásokat nézzük, akkor feltűnő a sárgarépa árának emelkedése, júniushoz képest több mint 35%-os drágulást mért a KSH.

Bőven átlag felett volt a szállodai szobák áremelkedése, ami az elmúlt hónapokban feloldott korlátozásoknak volt köszönhető, az újranyitással a legtöbb vendéglátóhely rögtön átárazta a szolgáltatását.

Közép- és hosszútávon továbbra is a magas nyersanyagárak, illetve a tengeri szállítás költségei jelenthetnek inflációs nyomást. Emellett kérdés lesz majd, hogy a korlátozások eltűnésével a szolgáltatások árai hogyan alakulnak, a kereslet függvényében várható-e tartósabb drágulás.

