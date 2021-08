Buszbaleset: a sofőr fia megérezte apja halálát

László mehetett volna apjával az egynapos kirándulásra, de valamiért végül lemondta az utazást. Szerinte az hazugság, hogy apja elaludt volna vezetés közben, hiszen alig fél órával a baleset előtt cseréltek a sofőrtársával.

A vasárnap hajnalban Szabadbattyán térségében az M7-es autópályán történt buszbalesetben, amely 8 áldozatot követelt, a hírek szerint az egyik sofőr, M. László is elhunyt. A baleset a túlélők vallomásai szerint durrdefekt miatt következhetett be.

Tűzoltók az árokból kiemelt, hajnalban balesetet szenvedett autóbusznál az M7-es autópálya mellett Szabadbattyán közelében 2021. augusztus 15-én. A balesetben nyolcan meghaltak, nyolcan sérültek meg súlyosan, negyvenen könnyebben. A buszon Horvátországban nyaraló magyar turisták utaztak.

A Bors megtalálta a sofőr fiát, Lackót, aki a lapnak elmondta, felháborítónak tartja, hogy egyesek kegyeletsértő módon bocsátkoztak találgatásokba a tragédia körülményeit illetően.

- mondta el a lapnak a férfi, aki elmesélte az apjával való utolsó találkozását is.

A férfi azt is elmondta, apja őt is hívta az utazásra.

Apu engem is el szeretett volna vinni Horvátországban, ám az utolsó pillanatban valamiért elment a kedvem az utazástól. Nem tudom megmondani, hogy mi jött rám, mert már régóta szerettem volna eljutni a tengerhez

- mondta el a Borsnak a gyászoló fiú, aki állítása szerint megérezte apja halálát.

Felriadtam és képtelen voltam visszaaludni. Látszólag ok nélkül rossz kedvem lett és fájni kezdett a hátam. (...) Nem sokkal később egy ismerősömtől kaptam egy hírt, mely szerint baleset ért egy buszt az M7-es autópályán. Akkor már sejtettem, hogy a mi buszunkról van szó. Gyorsan szóltam a többieknek. Hiába próbáltuk felhívni az édesapámat, már nem vehette fel a telefonját. Elértük viszont Janit, aki azonnal elmondta, mi történt. Ezek után természetesen elindultunk a helyszínre. Már úton voltunk, amikor a szomszédok felhívtak minket, hogy a rendőrök a házunknál csöngetnek. Nyilván ők akarták közölni a tragédia tényét (...) Senkinek nem kívánhatnék jobb apát! Az utasok is szerették, mert megbízható vezető is volt. Közel 15-20 éve dolgozott sofőrként.