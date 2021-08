Megtiltotta a sztrájkot Orbán, munkalassításba kezdhettek a légiirányítók Ferihegyen

A fapadosok és a magángépek többet kanyarognak a levegőben landolás előtt július vége óta – ekkor tiltotta meg a miniszterelnök a légiforgalmi irányítók tervezett sztrájkját egy kormányrendelettel. A NER egyik kedvenc gépének is többet kellett kanyarognia a levegőben landolás előtt.

A 24.hu cikke szerint egyes Budapestre érkező és onnan távozó repülőjáratok le- és felszállási útvonala jócskán megnyúlt, a lap ezt repülési adatokra és pilóták beszámolójára alapozva írta meg. A 24.hu szerint a jelenség július vége óta érzékelhető, nagyjából azóta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormányrendeletben tiltotta meg a légiforgalmi irányítóknak a sztrájkolás lehetőségét.

Fotó: Illusztráció/wikipedia CC BY 2.%/József Süveges

Azóta viszont a cikk szerint a repülők a korábbi, a lehető legrövidebb útvonal helyett gyakrabban nagyobb kanyarokat és hurkokat tesznek meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében – az útvonalról nem a légitársaságok, hanem a légi irányítók döntenek.

A portál szerint a fapadosok járatokkal és a magángépekkel szemben követik ezt a gyakorlatot leginkább a légi irányítók, a Dubaj-Budapest járat is nagyobb kanyarokkal érkezett már augusztusban Ferihegyre a korábbi (május-július), szinte nyílegyenes útirány helyett. De hasonlóan járt az OE-LEM lajstromjelű Bombardier-gép is, mely a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) egyik kedvenc magángépe, és amelyet Mészáros Lőrinc többször is használt már, de Orbán Viktor miniszterelnök is megfordult rajta.

A lap cikke szerint a hosszabb útvonalakat csak akkor jelölik ki jellemzően, ha például túlságosan telített a főváros feletti légtér. Ám az adatok szerint a 2021-es adatok elmaradnak a 2019-es adatokhoz mérve (2020-ban a koronavírus miatt ritka volt a légiforgalom), ezért a lap forrásai szerint "masszív munkalassítás" állhat a háttérben, ami a légiforgalmi irányítók "bosszúja" lehet. A hosszabb útvonal ugyanakkor a légitársaságoknak okozhat költségnövekedést, és a menetrend csúszását is okozhatja.

A 24.hu megkereste a HungaroControl és a légiirányítókat képviselő Control Magyar Légiforgalmi Irányítók Szakszervezetét is a bértárgyalások kapcsán, ám egyelőre még nem reagált egyik szervezet sem a megkeresésre.

Forrás: 24.hu