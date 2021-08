Leállt több szakrendelés a kisvárdai kórházban

Átvette a kórházat a görögkatolikus egyház, emiatt viszont új működési engedélyre van szükség.

Az ATV Híradója számolt be arról, hogy leállt a kisvárdai Szent Damján Kórház több szakrendelése is, így szünetel az urológia, a bőrgyógyászati és allergiológiai szakrendelés is – a betegek szerint ami ellátás meg működik, arra pedig nehéz bejutni. Az intézmény szerint azért alakult így a helyzet, mert a görögkatolikus egyház átvette a kórházat, viszont emiatt új működési engedélyre van szükség.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A helyzet miatt egyes betegeknek egy ötperces beavatkozás, kezelés, ellátás kapcsán el kell utazniuk valamelyik Kisvárda közeli településre.

Hegyi Henrik, a kórház főigazgatója arról beszélt a híradónak, hogy az urológiát a nyíregyházi Jósa András megyei kórház látja el, ennek az intézménynek az orvosai látták el és a jövőben is ők fogják ellátni ezeket a betegeket, maga az ellátás a koronavírus-járvány és a nyári szönet miatt szünetel. A főigazgató azt is elmondta, hogy a gyermek-tüdőgyógyászaton dolgozó orvos betegség miatt hiányzott, de ő a napokban már újra rendelni fog, a bőrgyógyászatra pedig orvost keresnek.

A főigazgató elmondta, a céljuk a normális szakrendelés visszaállítása, és az is, hogy az ellátás miatt ne kelljen senkinek se másik városba utaznia. Igyekeznek orvosokat "szerezni" mert belőlük is hiány van a kórházban. Hegyi Henrik hozzátette, akinek utaznia kell Nyíregyházára, vagy esetleg Debrecenbe az ellátás miatt, az ne aggódjon, a társadalombiztosítás fizeti az útiköltséget. A kórház jelenleg több pályázatot készített elő, amellyel megerősítenék a sürgősségi ellátás és a javítanák a labortechnikai berendezéseket.

Forrás: atv.hu