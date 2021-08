Elhunyt egy beteg, 45 új fertőzöttet találtak Magyarországon – Májusig visszamenőleg a minták csaknem kétharmadánál a delta mutációt mutatták ki

Egy beteg meghalt, és újabb 45 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

Eddig 5 681 559 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 500 369-en már a második adag vakcinát is megkapták.

Fotó: Patrick T. FALLON / AFP

A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 810 549-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 30 042, a gyógyultak száma 768 519.

Kórházban 85 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 11 988.

Hatósági házi karanténban 731-en vannak, a mintavételek száma 6 449 264.

Mint írják, a delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az iskola közeledtével felhívják a szülők figyelemét, hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló. A koronavírus elleni harmadik védőoltásra az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Már 130 ezren a harmadik oltást is felvették.

Az NNK májusig visszamenőleg megvizsgálta a laborok által beküldött összes mintát és eszerint a beküldött 393 mintából 253-nál igazoltak deltát, ami azt jelenti, hogy a minták csaknem kétharmadánál a delta mutációt mutatták ki.

Az első deltavariánst májusban találták, azóta az emelkedés folyamatos. Az utóbbi két hétben heti 60-61 delta variánst igazoltak.

Forrás: MTI

Címlapkép: Patrick T. FALLON / AFP