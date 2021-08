Kiderült! Ennyi pénzük van az ellenzéki miniszterelnök-jelölteknek – Karácsony Gergely sokkal tartozik

Lezárult a regisztráció az ellenzéki előválasztáson való indulásra – ez pedig azt is jelenti, hogy a miniszterelnök-jelölteknek a magánvagyonukról is be kellett számolni. Így vallottak az ellenzékiek.

Ez az önbevalláson alapuló nyilatkozat nem ellenőrizhető, és természetesen nem egészen mutatja az illető valós anyagi helyzetét. A hvg.hu megnézte, milyen vagyonnal rendelkeznek az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségre pályázók.

Pálinkás milliói

A Telex foglalta össze, hogy a hvg.hu fizetős cikkéből ez derült ki: a momentumos Fekete-Győr Andrásnak szinte semmije nincs, Jakab Péter legalább jól keres, Karácsony Gergely sokkal tartozik, Márki-Zay Péter nem panaszkodhat. Sokan azt hiszik, hogy Dobrev Klára a legtehetősebb, de meglepő Pálinkás József vagyona is. A Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, az Új Világ Néppárt aspiránsának három ingatlanban van tulajdonrésze, van egy Volkswagen Passat CC-je, 11 millió forint megtakarítása bankszámlán, és további 328 millió különböző értékpapírokban.

Karácsony tartozása

A hvg.hu azt is megírta, hogy a friss vagyonnyilatkozat szerint Karácsonynak 29 millió forintos bankhitelét és magánszemélyekkel szemben fennálló 3,7 milliós tartozását is rendeznie kell. Ezt főpolgármesteri fizetéséből kell megoldania, ami havi bruttó 1,49 millió forint.

