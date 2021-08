Zacher Gábor: "Ez döbbenetes! Nagy lesz a baj, a járványhullámok tetőzésekor annyian haltak mintha naponta 30 buszbaleset lett volna"

A kórházakban még csend van, de az oltási kedv csökkent, és ha ez így marad, Zacher Gábor szerint megint nagy lesz a baj – írja az Index.



Kép:YouTube

Az, hogy Európa oltás tekintetében itt-ott jól áll, nem jelent semmit. Az jelent valamit, hogy Afrika, Ázsia egyes országai nagyon cudarul állnak, és onnan jöhetnek az új mutánsok, amelyek már akár a delta utáni görög ábécét is kimerítik.

– véli a doktor. Meglátása szerint a gyermekek oltását nem az utolsó két napra kellett volna hagyni, és sok az ezzel kapcsolatos megválaszolatlan kérdés.

A főorvos külön véleményezte az augusztus 20-ai ünnepet is a lapnak. Szerinte ilyenkor Budapest kiürül, vidék meg feljön a fővárosba. A mentősök készülnek, 60 autónál is több lesz a városban.

Arról nem nyilatkozom, hogy ez mennyit tesz hozzá a fokozódó járványhelyzethez, itt inkább az iskolakezdés, ami többek szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy a negyedik hullám berobbanjon – teszem hozzá, ezt két-három hétre jósolják. Nő a szűréseknek a száma, noha a napi gyakorlatban egyelőre még nem találkozunk az eddiginél több koronavírusos beteggel, és a kórházakban is csak egy-egy koronavírus-teszt mutat pozitív eredményt. Most még béke van. Most még a rendszer tök jól bírja, de hogy meddig lesz így, nem lehet tudni