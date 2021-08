Mészáros Lőrinc gyerekeihez köthető cég építheti a fóti filmstúdió új épületeit

De Orbán Viktor kötélbarátja is feltűnik a történetben.

A Népszava az uniós közbeszerzési értesítőre arról számolt be, hogy a Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos gyerekeinek érdekeltségébe tartozó Fejér B.Á.L. és az Orbán Viktor kötélbarátjához, Garancsi Istvánhoz köthető Market Zrt. közösen építheti a fóti filmstúdió új épületeit.

Fotó: Illusztráció/YouTube/Magyarország kormánya

A cikk szerint a beruházás becsült összege közel 30 milliárd forint, de a Népszava kitért rá, hogy a gyakorlat szerint ez közel sem jelenti a végső árat, az még drágulhat – a fejlesztés összköltsége 42 milliárd forint.

A kiírás szerint négy új, egyenként 2500 négyzetméter területű, eredeti hangfelvételre alkalmas műterem építése a cél, két-két műterem fog egymás mellé épülni (azaz szerkezetileg kölönállóak lesznek, de össze lehet majd nyitni őket idgény szerint, így kialakítva két 5000 négyzetméteres műtermet).

Emellett egy fogadóépületet is ki kell alakítania a nyertes cégeknek, a műtermek fejépületében a műtermek üzemeltetéséhez szükséges különböző kiszolgálóhelyiségeket is ki kell alakítaniuk, valamint külön áll produkciós célú kiszolgáló épületeket is építeniük kell – ezeknek megújuló energiaellátása lesz a tervek szerint.

A megjelent kiírás valószínűsíti a cikk szerint, hogy szükség lesz alvállalkozók bevonására is, a kivitelezési munkák még a nyáron elkezdődnek, a teljes fejlesztés tervezett befejezése 2023 végén várható.

