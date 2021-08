„Ütötték a lányomat, ahol érték” – Pócs János rossz üzenetnek tartja, hogy szabadlábon védekezhetnek a támadók

Pócs János országgyűlési képviselő szerint rossz üzenete van annak, ha szabadlábon védekezhetnek egy ilyen eset után a lányát és annak barátait megtámadók.

A Blikk cikke szerint szabadlábon védekezhet az a három támadó, akik péntek éjjel részegen támadták meg a fideszes képviselő Pócs János lányát és annak barátait a saját jászapáti házuk kertjében. Az esetről az udvari kamera készített felvételt, amit a fideszes országgyűlési képviselő meg is osztott a Facebook-oldalán.

A Blikknek a képviselő elmondta, éjfél után ébresztette fel a lánya, hogy balhé van az udvaron, idegenek törtek rájuk. Mire kiért, addigra már a delikvensek eltűntek az udvarról, de a rendőrök pár perccel később elfogták őket a főúton. Mint kiderült, a két férfi és egy nő bulizni akart, ezért tértek be hívatlanul az udvarra, ahol a képviselő lánya, Kati elmagyarázta nekik, hogy egy magánrendezvényre jutottak be, ami zártkörű, de ha gondolják, igyanak meg velük egy pohár bort. Az idegenek az italt elfogadták, ám utána nem akartak távozni és azt kiabálták, hogy biztos azért küldik el őket, mert cigányok – áll a cikkben. A fiatalok hiába magyarázták, hogy csak baráti körben akarnak ünnepelni, a hívatlan vendégek bedurvultak: a nő először pofonvágta a képviselő lányát, majd leteperte a földre és ütötte, ahol érte. A többi vendégre a két férfi támadt rá, és miután alaposan helybenhagyták őket, a 300 ezer forintos bútort is összetörték és egy üveg italt is lenyúltak.

Úgy gondolom, ez a támadás összefüggésben áll azzal, hogy két hónapja megvédtem a lincseléstől egy családapát, akit az új szomszédja félholtra vert (...) Az a férfi letartóztatásba került, de a rendőrök előtt megígérte, hogy én leszek a következő. Erre azt feleltem, csak akkor maradhat Jász­apátiban, ha beilleszkedik. Ha nem képes rá, akkor távozzon. Nos, ő az utóbbit választotta: árulja a házát, amit pár éve 5 millió forintért vett, most 15 milliót kér érte

- magyarázta Pócs János képviselő a lehetséges indítékot a lapnak. A honatya lánya és barátai az orvosi ügyeleten látleletet vetettek, majd rendőrségi feljelentést tettek. Pócs János lányának az arca, a koponyája és a mellkasa zúzódott, és pszichésen is eléggé megviselték a történtek.

Hiába támadtak a családomra, akkor sem félek (...) Mindent megteszek, hogy erősítsék a törvény szigorát a garázdákkal szemben. Azért posztoltam ki a videót, hogy cáfoljam a helyi álhíreket, miszerint a lányom vendégei verték meg a támadóikat. És lássa mindenki, ha egy ilyen eset után a tettesek szabadlábon védekezhetnek, annak rossz az üzenete

