A három halott, 109 új fertőzött a negyedik hullám rohamos közeledtére figyelmeztet?

Emelkedni látszanak és aggodalomra adnak okot a legfrissebb járványügyi adatok.

Fotó: pixabay.com

A beoltottak száma 5 687 634 fő, közülük 5 501 199 fő már a második oltását is megkapta. 109 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 658 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 3 beteg, így az elhunytak száma 30 045 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 768 891 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 11 722 főre csökkent.

75 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Az iskola közeledtével felhívjuk a szülők figyelemét, hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló