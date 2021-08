Hadházy: "Börtön helyett 3 milliárd, ez önmagában is szép." – bemutatta követőinek a "Magyar Lazackirályt"

A napi.hu számolt be róla, hogy mintegy 8,4 milliárd forintból valósulhat meg Zalaegerszegen a régió első lazacfarmja. A csúcstechnológiával működő halgazdaság alapítója a Zalmon Kft., valamint a cég mögött álló üzletember, Sagyibó Viktor, akiről Hadházy Ákos bejegyzése is szól.



Sagyibó neve korábban a Microsoft Magyarország vállalati üzletágának igazgatójaként, majd a Miniszterelnökség miniszteri biztosaként vált ismertté.

- tudta meg a lap a cég tulajdonosától, Sagyibó Viktortól.

Hadházy Ákos közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írja:

Ismerje meg Viktort ( Sagyibó), aki az elmúlt évtizedek egyik legjobban bizonyított korrupciós ügyének egyik főszereplője, de most ő lesz a Magyar Lazackirály.

Hadházy szerint az amerikai FBI kinyomozta, a Microsoft ezután elismerte, hogy horribilis kenőpénzeket juttattak magyar kormányzati embereknek. Az EU pénzből fizetett projektek szoftverbeszerzéseinél a kormàny nem a Microsoft Magyarországtól, hanem közvetítő cégektől vásárolt.

Ezek a cégek hatalmas kedvezményt kaptak, de a kormàny már az eredeti áron vásárolt tőlük, a különbözetet az FBI szerint a kormány tagjai kapták kenőpénzként. Ugyanez történt a horribilis áron végzett “terméktámogató” szakértői díjakkal. Az ügyben az OLAF is vizsgálatot indított és elvileg itthon is indult nyomozgatás.

- írta.

Viktor akkor a Microsoft Magyarország egyik vezetője volt , távoznia is kellett, de nem ütötte meg magát: először Lázár minisztériumába került, de Lázárral együtt neki is távoznia kellett. Most viszont elhűlve olvasom , hogy 3 milliárd (!) EU pénzt kapott egy LAZACFARMRA.