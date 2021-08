"Gurulmadár, meg a mutáns minótaurusz Szent István" – Tóta W. is elmondta a véleményét Szabó Tímea után

Ennyi telik. Évtizedes rinya, hogy a liberánsok meg a baloldal elfoglalta a kultúrát, és nincs kifejezve a nemzeti szellemiség meg a hagyomány meg a máriaországa – kezdi bejegyzését Facebook oldalán Tóta W. Árpád újságíró és kritikus.



Szerinte amikor már minden a kezükben van, amikor külön kormánybiztosa van a popkultúra társadalmasításának, pénz, paripa, fegyver mind rendelkezésre áll, és meg kéne mutatni, mekkora ezeréves műveltséget hordott ide össze az úrnép, akkor ez.

A gurulmadár, meg a mutáns minótaurusz Szent István és egy dodzsem keresztezéséből. És mindez diszkógömbből, mert... nem fogjuk megtudni, miért;

- írja.

Tóta több lehetőséget is talál, lehet hogy valaki Hoffmann Rózsa környékén úgy tudja, hogy a fiataloknak ez jön be, vagy mert valamelyik Orbán-gyerek éppen tükröt importál, mindegy is.

De leginkább azért, mert senki se mer már szólni, nem kockáztatja, hogy rásütik a turul- meg szentistvánellenességet. Pedig az kisebb súlyú vád, mint hogy ebben része volt.

- zárta a bejegyzését. Ahogy arról mi is beszámoltunk, nem csak ő volt az egyetlen, aki felemelte a hangját a járművek előtt, Szabó Tímea szerint Orbánék bazári giccse egyértelműen méltatlan, ehhez az ünnephez.

