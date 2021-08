Erős hidegfront csap le ránk, ízelítőt kapunk az őszből

Kora őszi ízelítőt kaphatunk jövő héten az időjárásból – jövendöli az Időkép.



Fotó: Pixabay

Hétvégén még folytatódik a nyárias meleg 31-32 fokos maximumokkal, de hétfőn záporokkal, zivatarokkal és megerősödő északi-északnyugati széllel érkezik egy erős hidegfront.

Hétfőn napközben keleten, délkeleten tart ki a nyári meleg, a Viharsarokban még 32-33 fok is lehet. A legtöbb helyen azonban a 25 fokot sem érjük el a délutáni órákban. Esőre, záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szél is egyre nagyobb területen megerősödik.

Estére az ország egész területén lehűlés várható, kedden pedig ízelítőt kapunk a kora őszi időjárásból.

Az éjszakák hűvösek lesznek, több helyen is 10 fok alá hűlhet a levegő.

Forrás: idokep.hu