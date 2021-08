Afgán helyzet, rekordnagy nyugdíjprémium, negyedik hullám és korlátozások: összefoglaló a rendkívüli kormányinfóról

Szombat délelőtt 11 órára rendkívüli kormányinfót hirdettek meg, amelyen Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra is beszélt.



Fotó: MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tartott tájékoztatót a pénteki kormányülés után, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz a Magyar Honvédség parancsnoka is felszólalt – írja a telex.hu.

Szó esett az afganisztáni helyzetről. Közel Kabulhoz létrehoztak egy bázist, oda szállítják a kimenekített személyeket. Ezidáig 78 főt helyeztek el biztonságos helyre, ez 10 családot jelent, köztük 30 gyereket. Gulyás elmondta: jelentős migrációs hullámra számítanak a válság miatt.

Ami a vírushelyzetet és a negyedik hullámot illeti, Gulyás elmondta: az EU-n belül nálunk a legkedvezőbb a koronavírus-helyzet. Ennek ellenére a negyedik hullám egyértelműen megindult, erre utaló jelek nálunk is vannak, így hangsúlyozta az oltás felvételének fontosságát, és azt, hogy minden vakcina megbízható. Se munkahelyi, se iskolai, óvodai korlátozásokra nem kell készülni. Gulyás szerint az országot nem tervezik lezárni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a nyugdíjprémiumokról is beszélt. A pénteki kormányülésen kiderült, hogy 17,9 százalék volt a negyedéves gazdasági növekedés, ez kiigazítva is 17,7 százalék. Ezáltal úgy tűnik, valósággá válhat a családok adóvisszatérítése. Sőt: eddig soha nem látott mértékű nyugdíjprémiumra is számíthatnak. 6 százalékos növekedéssel számolva azoknál, akiknek a nyugdíja meghaladja a 80 ezer forintot, ez a prémium 50 ezer forint lehet, mondta újságírói kérdésre Gulyás.

Gulyás utolsó bejelentése egy személyügyi hír volt: Orbán Balázs államtitkárt politikai igazgatóvá nevezték ki, eddigi pozíciója mellett a miniszterelnök mellett is dolgozni fog.

Az újságírói kérdésekre Gulyás olyan kijelentéseket tett, hogy

ha mindenki beoltatja magát, nem lesznek korlátozások. Budapesten Karácsony Gergelynek köszönhetően ma már csak a dugók között lehet válogatni. Emellett több a hajléktalan és szemetesebb is a főváros, mint Tarlós idején. Senki ne vegye komolyan a sajtó találgatásait, Magyarország nem akar kilépni az EU-ból. Norvégia pénzzel tartozik nekünk, és nem akarja megadni. A Fidesz választási győzelemre készül. Nem tervezik bevezetni a maszkviselést zárt terekben. Nincs információja arról, mennyibe került az augusztus 20-i felvonulás, és hogy mi lesz az erre az alkalomra készíttetett szobrokkal.

Forrás: telex.hu., Kormányinfó

